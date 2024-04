Pericol cu peştele din magazine, înainte de Florii 2024! Ce au descoperit inspectorii sanitari Duminica, 28 aprilie, este dezlegare la peste, de Florii 2024. Romanii care tin post au plecat la cumparaturi de peste si de produse din peste. Dar inspectorii sanitari trag semnalul de alarma! Ei au gasit peste tinut in vitrine ruginite si pline de praf in magazinele alimentare din mai multe orase unde au facut controale. […] The post Pericol cu pestele din magazine, inainte de Florii 2024! Ce au descoperit inspectorii sanitari first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

