Ministerul Muncii lucreaza la o noua Lege a salarizarii, ce vine cu alta grila si cu criterii diferite, in functie de care se va acorda leafa unui angajat din sistemul public. De exemplu, se discuta cu sindicatele ca salariul sa fie acordat in functie si de complexitatea muncii, si de performantele angajatului. Sporuri de cel […] The post Romanii aflati in pericol sa piarda bani la salariu. Leafa se va acorda dupa o noua grila first appeared on Ziarul National .