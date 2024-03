Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Ungaria ca Ministerul Construcțiilor și Transportului maghiar a informat cu privire la introducerea unor restricții de circulație.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o avertizare de calatorie pentru o țara din Europa, și anume Germania. Iata ce trebuie sa știe romanii care au in pan sa calatoreasca in aceasta perioada spre aceasta destinație!

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Federala Germania ca, incepand de miercuri, 7 februarie 2024, ora 4:00, pana in dimineata zilei de joi, 8 februarie 2024, vor fi organizate greve ale personalului…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Bulgaria ca, in conformitate cu datele publicate de Asociatia Nationala a Producatorilor de Cereale, incepand cu data de 6 februarie se vor desfasura actiuni de protest, in intervalul…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza ori care intentioneaza sa calatoreasca in Republica Elena ca Politia Locala a emis a avertizare cu privire la existenta unui risc crescut de producere a unor proteste violente in Atena, in ciuda interzicerii oricarui…

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis o noua avertizare de calatorie. Mai exact, este vorba despre o țara importanta, unde locuiesc o mulțime de romani. Calatoriile sunt ingreunate de declansarea de greve in sectoare cheie ale economiei.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regatul Suediei ca autoritatile locale au emis un cod portocaliu de vant si ninsori in sudul regiunii Kalmar, pentru regiunea Blekinge si in nord-estul regiunii Skane.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Franceza ca METEO FRANCE a anuntat un cod rosu de inundatii pentru departamentul Pas-de-Calais si cod portocaliu de ploi abundente si inundatii pentru alte 7 departamente…