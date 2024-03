Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o avertizare de calatorie pentru o țara din Europa, și anume Germania. Iata ce trebuie sa știe romanii care au in pan sa calatoreasca in aceasta perioada spre aceasta destinație!

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Bulgaria, unde, incepand de marti, vor avea loc proteste ale agricultorilor, care vor determina restrictii de circulatie.

- 6 februarie 2024Atentionare de calatorieRepublica Bulgaria ndash; restrictii de circulatie din cauza protestelor producatorilor agricoli Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Bulgaria ca in conformitate cu datele…

- MAE informeaza, duminica, cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Bulgaria ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul de Meteorologie si Hidrologie local, pentru perioada 5 - 6 februarie a fost emis un cod galben de vant.

- Ministerul Afacerilor Externe MAE informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Bulgaria ca in conformitate cu datele transmise de Institutul de Meteorologie si Hidrologie local, pentru perioada 5 6 februarie 2024, a fost emis un cod de atentionare…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza ori care intentioneaza sa calatoreasca in Republica Elena ca politia locala a emis a avertizare cu privire la existenta unui risc crescut de producere a unor proteste violente in Atena, in ciuda interzicerii oricarui…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Portugheza ca lucratorii din sectorul agricol vor continua miscarea de protest inceputa in cursul zilei de 1 februarie.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza romanii care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Finlanda ca, in perioada 1-2 februarie 2024, vor fi perturbari in transport și trafic, 550 de zboruri vor fi anulate.