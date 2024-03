Atentionare de calatorie pentru Belgia! Ce trebuie sa stie romanii care merg aici

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Ungaria ca Ministerul Construcțiilor și Transportului maghiar a informat cu privire la introducerea unor restricții de circulație.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o avertizare de calatorie pentru o țara din Europa, și anume Germania. Iata ce trebuie sa știe romanii care au in pan sa calatoreasca in aceasta perioada spre aceasta destinație!

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Belgia ca, potrivit sindicatului crestin francofon, personalul de cabina al companiei aeriene Brussels Airlines va fi in greva timp de trei zile, actiunea fiind programata pentru…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regatul Belgiei ca potrivit sindicatului crestin francofon, personalul de cabina al companiei aeriene Brussels Airlines va fi in greva timp de trei zile, actiunea fiind programata…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) atrage atenția romanilor care vor participa la festivalul Untold Dubai, asupra regulilor stricte și sancțiunilor dure din Emiratele Arabe Unite, unde alcoolul, anumite medicamente și chiar fotografiile sunt complet inte

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa se deplaseze in Republica Moldova ca Serviciul Meteorologic de Stat local a emis un cod portocaliu, in intervalul 7-10 ianuarie 2024, in legatura cu deplasarea unui ciclon sudic si patrunderea…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza romanii care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Italia, ca, la data de 8 ianuarie 2024, vor fi organizate greve la nivel național ale personalului aeroportuar.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis, in urma cu puțin timp o atentionare de calatorie pentru Franța. Potrivit oficialilor sunt in vigoare, in mai multe regiuni, atenționata cod roși și portocaliu de ploi si inundatii.