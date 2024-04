Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, avionul de linie s-a intors din drum imediat dupa decolare, dupa ce pilotii au simtit ca o vibratie neobisnuita a zguduit avionul de tip Boeing 767, inregistrat ca fabricat in 1990, relateaza Ziare.com.???? @Delta airlines 767-300ER had to emergency return to JFK after it\"s right-hand side…

- Aproximativ 95% dintre debitori, careau inclus banci, uniuni de credit, asociatii de economii si sucursale si agentii ale bancilor straine, aveau active de mai putin de 10 miliarde de dolari, a declarat banca centrala a SUA in raportul sau semestrial de stabilitate financiara. Programul de Finantare…

- Panica in noaptea trecuta pentru pasagerii unui zbor care a plecat dintr-un oraș din Polonia spre Hurghada, in Egipt. Planul rosu de interventie a fost activat dupa o amenintare cu bomba prin telefon, care s-a dovedit in cele din urma falsa. Aeronava a aterizat de urgenta la Timisoara, pe Aeroportul…

- Aceasta va fi prima greva de cand Uber si Lyft au devenit publice in 2019. Soferii vor picheta in afara aeroporturilor si a birourilor Uber, au spus doua dintre grupuri. Grevele sunt programate sa aiba loc la aproximativ o saptamana dupa ce Lyft a declarat ca ar plati diferenta daca soferii ar face…

- Ploi abundente si vant cu forta unui uragan au lovit mare parte din statul american California, și au lasat fara curent electric 900.000 de clienti. Meteorologii se asteapta ca furtuna sa continue și sa afecteze mari orașe in urmatoarele doua zile din cauza inundatiilor, scrie Reuters. Guvernatorul…

- Celebra marmota cunoscuta sub numele de Phil a iesit vineri din vizuina sa din Pennsylvania si „nu si-a vazut umbra”, semn ca temperaturile mai calde ale primaverii vor sosi mai devreme in America de Nord, potrivit credintei populare locale, relateza Reuters. Distribuie pe Facebook Distribuie pe…

- Premierul maghiar Viktor Orban s-a intalnit miercuri, la Bruxelles, cu fermierii care protestau in centrul orașului, relateaza MTI, conform Rador Radio Romania. “Este nevoie de noi lideri si de o noua elita in Europa, deoarece in acest moment – fie ca este vorba despre migratie sau despre razboiul din…