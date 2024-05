Scandal la Eurovision 2024. Manifestație cu mii de oameni împotriva Israelului. Greta Thunberg a luat parte la protest Tanara activa in probleme ecologiste, Greta Thunberg, a participat joi alaturi de o mare multime la Malmo, in Suedia, exprimandu-si dezacordul fata de prezenta Israelului la Eurovision, in semn de protest impotriva conflictului din Fasia Gaza, conform BFMTV. Protest masiv impotriva participarii Israelului la Eurovision „Trebuie sa aratam ca este scandalos si de neiertat ca Eurovizionul sa lase israelul sa participe, in timp ce aceasta tara comite in prezent un genocid”, a declarat BFMTV Greta Thunberg, in mijlocul colonei, de Ziua Europei. Cuvantul ”genocid” – utilizat in Franta de reprezentantii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

