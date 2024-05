Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Primariei Comunei Galești a atribuit, in data de 16 aprilie 2024, societații Drumserv SA Targu Mureș, un contract in valoare de 10.835.054 de lei (aproximativ 2,2 milioane de euro), fara TVA, pentru Execuție lucrari pentru proiectul „Asfaltare strazi in comuna Galești, județul Mureș", informeaza…

- Polițiștii din cadrul IPJ Mureș, au imparțit marțișoare șoferițelor din municipiul Targu Mureș, și nu numai, vestind, astfel, venirea primaveri, așa cum o fac in semn de recunoștința de ani de zile. „Activitatile derulate de politisti de 1 Martie, devenite deja tradiție, au coincis și in acest an cu…

- Fostul jucator al echipei ASA Targu Mureș, Ladislau Boloni, este implicat intr-un scandal uriaș in Franța, acolo unde este antrenorul echipei FC Metz, dupa ce a fost inregistrat in timp ce dadea raspunsuri acide unui jurnalist, la finalul unui joc intre echipa sa și Lyon, meci caștigat de echipa adversa…

- In cinstea celor 34 de ani de activitate, in care a dat viața motto-ului "Impreuna facem diferența", Liga Studenților din Targu Mureș va invita in perioada 25 februarie – 3 martie la ZILELE LSTGM! Cum munca trebuie imbinata cu distracția, am pregatit programul ideal pentru toți membrii noștri activi…

- Reprezentația, numita generic "KaBoom unlimited impro 21" are loc maine, de la ora 19.30, in sala din Turnul Porții Cetații Medievale din Targu Mureș. Este un eveniment inedit, in condițiile in care actorii doar maine vor afla subiectul și intriga spectacolului. Vine cu explicații actorul Rareș Budileanu,…

- Președintele Consiliului Județean Mureș, Peter Ferenc, a anunțat miercuri, 14 februarie, ca proiectul "Varianta de ocolire a municipiului Targu Mureș, zona Nord – Vest (Ungheni – Ernei)" nu are, deocamdata, nicio perspectiva reala de a fi finanțat din fonduri guvernamentale. Lasați pe dinafara din Strategia…

- Duminica, 11 februarie, s-a derulat partida etapei a 17-a, unde echipa de volei din cadrul CSU Targu Mureș a jucat in compania CSO Voluntari. Un meci demn de divizia A1, in care senioarele noastre au condus seturile 2 și 3, iar in cel decisiv cu 11-8 și 14-12. Adversarele au recuperat insa, și s-au…

- Din pacate, in Targu Mureș pereții multor imobile sunt murdariți de așa zise grafittiuri, defapt de niște mazgaleli. Cele mai multe reprezinta "semnatura" unor indivizi solitari care nu fac altceva decat sa marcheze cat mai multe zone din oraș. Conform unor tineri, care cunosc cat de cat fenomenul,…