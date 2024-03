Agenția pentru IMM-uri din Târgu Mureș se mută la Constanța Guvernul a aprobat, in ședința de miercuri, prin ordonanța de urgența, inființarea, organizarea și funcționarea unor noi structuri a agențiilor teritoriale pentru intreprinderi mici și mijlocii. De acum, acestea vor avea in componența și denumirea „in turism" și vor fi comasate toate agențiile deoarece au sub 50 de angajați. Astfel, vor mai ramane 3 agenții […] Articolul Agenția pentru IMM-uri din… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- S-au tras la sorti sferturile de finala din cadrul Final 8 al Cupei Romaniei la baschet feminin – editia 2023/2024, in care este implicata si echipa CSM Targu Mureș. Evenimentul va fi gazduit de catre CSM Constanta, care a castigat licitatia pentru organizarea turneului. Totodata, Turneul Final 8 va…

- La aceasta ora, 80 de tractoare și 100 de autoturisme se deplaseaza in coloana intre Iernut și Ungheni, continuand astfel protestele fermierilor. Potrivit fermierului Iacob Boca, reprezentant al Asociatiei Crescatorilor de Taurine Mureș, dupa ora 14.00 cand se va incheia protestul medicilor de familie…

- Reprezentanții Bibliotecii Județene Mureș au anunțat luni, 15 ianuarie, faptul ca Biblioteca marina s-a imbogațit cu noi titluri, unele dintre acestea fiind chiar unicat. Carțile au fost preluate de la Muzeul Național al Marinei din Constanța, dar și donate de catre marinari generoși și iubitori ai…

- Anul acesta, Liceul Teoretic „Gheorghe Marinescu" din Targu Mureș sarbatorește o poveste educaționala ce a traversat șapte decenii, incrustata in paginile invațamantului de calibru și in amintirile a mii de elevi care s-au inițiat și au devenit in bancile acestui lacaș al transformarii adolescentine.…

- Echipa masculina de baschet Liga I, din cadrul CSM Targu Mureș a jucat doua meciuri, in doua zile la București. In primul meci disputat, mureșenii au reușit sa caștige, in timp ce, in cel de-al doilea meci, au pierdut la o diferența de doua puncte in fața adversarilor. Total Sport București – CSM Targu…

- Fostul primar din Targu Mures, dr. Dorin Florea, a reactionat, miercuri, 6 decembrie, la scandalul legat de amplasarea bradului nonconformist, format din fulare crosetate, din centrul municipiului de catre o organizatie neguvernamentala. Fostul edil a afirmat. Pe pagina sa personala de Facebook, ca…

- Situația ilustrata in imagine… intersecția strazilor Cuza Voda cu Liviu Rebreanu. Pietonii care se angajeaza in traversarea strazii trebuie sa manifeste maxima atenție, deoarece șoferii care vireaza pe Liviu Rebreanu o fac in viteza, ignorand faptul ca ar putea intalni și pietoni. Din pacate problema…