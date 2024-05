Stiri pe aceeasi tema

- Peste 100 de recorduri de temperatura au fost doborate in Vietnam in luna aprilie, conform datelor oficiale publicate de serviciul local de meteorologie, in contextul in care Asia de Sud si de Sud-Est este afectata de un val mortal de canicula. In ultimele saptamani, o caldura extrema a cuprins Asia,…

- Mai multe regiuni din India se confrunta cu un val de caldura. Experții spun ca au fost batute unele recorduri in ceea ce privește temperaturile lunii aprilie din India. Cel puțin noua oameni au murit din cauza caniculei.Valul de caldura a lovit estul Indiei.

- Ministrul de Externe al Vaticanului, Paul Richard Gallagher, a inceput marți o vizita fara precedent in Vietnam, o țara condusa de comuniști. Cele doua parți incearca sa stabileasca relații mai stranse, noteaza Mediafax.

- UPDATE – Cel putin 29 de persoane au murit si opt au fost ranite marti intr-un incendiu declansat intr-o discoteca situata la subsolul unui imobil rezidential cu 16 etaje din centrul orasului Istanbul, a anuntat biroul guvernatorului Istanbului, Davut Gul, transmit AFP, Reuters si dpa. Dintre persoanele…

- Specialiștii din Copenhaga au avertizat, in prima analiza la nivel european, ca trebuie elaborate noi planuri pentru a aborda provocarile uriașe legate de mediu. Iar asta pentru ca, in prezent, Europa este continentul cu cea mai rapida incalzire din lume.Specialiștii cred ca valoarea daunelor poate…

- Specialiștii din Copenhaga au avertizat, in prima analiza la nivel european, ca trebuie elaborate noi planuri pentru a aborda provocarile uriașe legate de mediu. Iar asta pentru ca, in prezent, Europa este continentul cu cea mai rapida incalzire din lume.Specialiștii cred ca valoarea daunelor poate…

- Dezvoltarea nesustenabila ameninta sanatatea si diversitatea populatiilor de pesti din fluviul Mekong, iar o cincime din speciile de pesti care traiesc in principala artera a Asiei de Sud-Est se confrunta cu extinctia, a avertizat luni un raport realizat de organizatii ecologiste, potrivit Reuters,…

- Potrivit meteorologilor, luna februarie este pe cale sa doboare un record de caldura, in contextul in care incalzirea globala cauzata de activitatea umana și fenomenul climatic natural El Nino determina o creștere a temperaturilor pe uscat și in oceanele din intreaga lume.