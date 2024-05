Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a facut apel la concetatenii sai, cu ocazia Pastelui ortodox, sa se uneasca in rugaciune unii pentru altii si pentru soldatii de pe front, spunand ca Dumnezeu are „steagul ucrainean pe umar” și va duce la victoria vietii in fata mortii, relateaza Reuters.

- Majoritatea magazinelor din marile retele de retail vor fi inchise doar in ziua de 5 mai, cu ocazia Pastelui ortodox, exceptie facand Lidl, care va fi inchis in 5 si 6 mai, potrivit anunturilor facute de retaileri. Majoritatea magazinelor din marile retele de retail vor fi inchise doar in ziua de 5…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat intr-un discurs adresat națiunii, duminica seara, ca situația de pe front, in special in direcția Donețk, s-a inrautațit in ultimele zile.

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a vorbit in premiera despre pagubele facute de razboiul din țara sa. Șeful statului a spus cați soldați ucraineni au decedat pe front. Volodimir Zelenski contrazice datele SUA, dar și pe cele ale Rusiei! Președintele Ucrainei a spus cați soldați ucraineni au…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a publicat un clip video cu antrenamentele pe care piloții ucraineni le fac in prezent pe avioanele F-16 la o baza aeriana din Danemarca. Intr-un interviu acordat unui post de televiziune danez, un pilot ucrainean a spus ca avionul F-16 este „in mod clar mai…