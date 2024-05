Stiri pe aceeasi tema

- Am scris deseori despre creatori care se ocupa fie de arta culorilor, fie de arta poetica. Mai rar despre oameni care se ocupa de arta grafica. Ma gandesc mereu, spre exemplu la lucrarile impresionante semnate de Marcel Chirnoaga. Dar, sa revenim in actualitate. La Palatul Braunstein din Iași, a fost…

- O femeie in varsta de 33 de ani a aflat pe cand era insarcinata pentru prima data ca are cancer, din nou. Tanara și-a dorit cu orice preț sa il aduca pe lume pe fiul ei, un baiețel sanatos, care va crește fara mama. Femeia a murit la scurt timp dupa ce a nascut.

- Cine a fost Costel CorduneanuOriginar din Iași, Costel Corduneanu a fost capul unei familii extinse care a avut o influența semnificativa in zona Moldovei, implicandu-se in diverse activitați la limita legii, de la afaceri cu mașini și imobiliare pana la jocuri de noroc și protecție. Corduneanu a fost…

- Doliu imens in lumea sportului mondial! Orenthal James Simpson, cunoscut drept OJ Simpson, a murit la varsta de 76 de ani. El a fost unul dintre cei mai importanți running backs din istoria fotbalului american. Care a fost cauza decesului? O.J. Simpson a murit la varsta de 76 de ani O.J. Simpson, fostul…

- In cursul zilei de ieri, un nou caz a șocat Romania! O tanara mamica s-a stins din viața la doar cateva zile dupa ce și-a adus bebelușul pe lume. Betina a murit pe un pat de spital in Sibiu.

- Florin Piersic, unul dintre cei mai mari actori ai țarii noastre, vorbește sincer despre unul dintre regretele care il macina acum, la batranețe. Artistului ii pare extrem de rau ca anumite persoane nu mai sunt in viața lui, deoarece au trecut in neființa, noteaza click.ro. In decursul saptamanii trecute,…

- ​O fetita in varsta de 1 an si 6 luni din Bacau a murit din cauza rujeolei, aceasta nefiind vaccinata ROR, informeaza un comunicat de presa al Directiei de Sanatate Publica Bacau, citat de Agerpres. Este al noualea deces provocat de rujeola in Romania, de la declararea epidemiei, la finalul anului trecut.…

- Gravul accident de marți de la ieșirea din Radauți spre Galanești s-a soldat, din pacate, cu moartea unui om. Barbatul in varsta de 40 de ani care se afla in cea mai grava stare a murit marți noapte la Spitalul Județean Suceava.Radauțeanul in varsta de 40 de ani era pasager in autoturismul care se ...