- Am aflat și ultimele doua formații calificate in play-off-ul Superligii dupa marea batalie din ultima runda a sezonului regulat. Farul și Sepsi se alatura celor 4 echipe care scapasera de emoții: FCSB, Rapid, CFR Cluj și Universitatea Craiova. E clar: vom avea in play-off exact cele 6 formații care…

- Zi incendiara in Superliga! Cinci meciuri vor incepe de la ora 20:00, toate liveTEXT pe GSP.RO. Cine va merge in play-off-ul Ligii 1 alaturi de FCSB, Rapid, CFR Cluj și Universitatea Craiova? Mai sunt doar doua locuri puse in joc pentru care vor lupta Farul, U Cluj, Hermannstadt, UTA Arad și Sepsi.…

- Liga 1 a ajuns, deja, in ultima satamana din sezonul regulat, iar lupta pentru intrarea in play-off se intensifica. FCSB și-a consolidat poziția de lider, urmata de Rapid, CFR Cluj și Universitatea Craiova. Mai raman, insa, doua locuri in joc. Batalia pentru ocuparea lor se da intre Farul, U Cluj, Hermannstadt,…

- Antrenorul secund și totodata interimar al echipei FCU Craiova, Vali David, a fost dezamagit dupa insuccesul inregistrat la Arad, 2-3 cu UTA. Acesta considera ca baieții sai au facut mare risipa de efort și ca și-au dorit foarte mult sa obțina un rezultat pozitiv, dar ca atat s-a putut de aceasta data.…

- Alexandru Barbu ii va avea ca invitați astazi pe Andreea Visu, jurnalist GSP și pe Ovidiu Ioanițoaia, directorul Gazetei Sporturilor. Cei trei vor analiza situația din Superliga și nu numai. Avansul FCSB-ului in varful Superligii s-a diminuat la 7 puncte, Rapid vine vertiginos din spate, Dinamo bifeaza…