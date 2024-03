Stiri pe aceeasi tema

- Efective din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile "Regele Ferdinand I" Targu Mures alaturi de celelalte structuri județene ale Ministerului Afacerilor Interne vor fi prezente pentru a asigura un climat de ordine și siguranța la adunarea publica ce se va desfașura in municipiul Targu Mureș la Monumentul…

- Reprezentanți ai Gruparii de Jandarmi Mobila "Regele Ferdinand I" Targu Mureș, alaturi de ceilalți reprezentanți ai structurilor Ministerului Afacerilor Interne, au oferit vineri, 8 martie, cate o floare doamnelor și domnișoarelor aflate in jurul orei 12.00 in centru municipiului Targu Mureș, in apropierea…

- Echipajele din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile "Regele Ferdinand I" Targu Mureș au contribuit in luna februarie a acestui an la siguranța publica prin gestionarea cu succes a misiunilor sale principale: cele de asigurare și restabilire a ordinii publice, concomitent cu aportul solid in cadrul sistemului…

- Ca susținatori ai non-violenței in școli, Gruparea de Jandarmi Mobila „Regele Ferdinand I" Targu-Mureș s-a alaturat inițiativei demarate la nivel local de catre Centrul Școlar pentru Educație Incluziva nr. 1 din Targu Mureș. In acest sens, astazi, 20 februarie, elevi din cadrul acestui centru, s-au…

- Politisti ai Serviciului de Ordine Publica Mureș – Biroul pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol, in colaborare cu reprezentanți din cadrul Ocolului Silvic Fancel, au organizat si desfasurat sambata, 3 februarie, in baza Planului de acțiune "Scutul Padurii", o actiune pentru prevenirea și combaterea…

- La sfarșitul de saptamanii trecute, in cadrul unor acțiuni punctuale menite sa protejeze fondul forestier național in comuna Vanatori, județul Mureș, echipaje din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile „Regele Ferdinand I" Targu-Mureș au oprit șapte persoane care transportau material lemnos fara documente…

- In perioada 30 decembrie – 2 ianuarie, cu ocazia Revelionului 2024, efective marite din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile "Regele Ferdinand" Targu Mureș vor fi la datorie pentru asigurarea unui climat de siguranța și ordine publica. "Aproximativ 300 de jandarmi vor fi in mijlocul cetațenilor, pentru…