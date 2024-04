Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un discurs ținut joi la Sorbona, Președintele francez Emmanuel Macron a spus ca umbrela de securitate americana este un lucru al trecutului și ca Europa trebuie sa-și construiasca propria strategie de aparare credibila daca vrea sa supraviețuiasca, relateaza Bloomberg.

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a venit cu un discurs prapastios ținut chiar la Sorbona, unde in urma cu 7 ani a rostit primul discurs despre viziunea sa europeana. Situația se pare ca s-a schimbat radical in aceasta perioada scurta de timp. Emmanuel Macron trage un semnal de alarma și spune…

- "Blocul celor 27 de țari trebuie sa-și regandeasca urgent modelele de aparare și cele economice pentru a nu ramane in urma rivalilor”, a spus liderul francez Emmanuel Macron in timpul unui discurs pe care l-a tinut la Sorbona.

- Președintele Chinei, Xi Jinping, va efectua o vizita la Paris la inceputul lunii mai pentru a se intilni cu omologul sau francez Emmanuel Macron, marcind astfel prima sa calatorie in Europa de la pandemie. Vizita liderului chinez coincide cu cea de-a 60-a aniversare a relațiilor diplomatice intre Paris…

- „Occidentul a provocat un conflict in Ucraina, Orientul Mijlociu și alte regiuni ale lumii și continua sa minta. Acum, fara nicio jena, ei spun ca Rusia ar intenționa sa atace Europa. Noi ințelegem ca vorbesc prostii”, a declarat președintele rus in timpul amplului discurs care a fost difuzat in direct…

- Trimiterea in Ucraina a unor militari din state membre ale NATO ar insemna un conflict intre Rusia si alianta, a avertizat marti Kremlinul, conform agentiei Reuters, conform AGERPRES. Presedintele francez Emmanuel Macron a vorbit luni despre posibilitatea ca militari din Europa sa ajunga in Ucraina.…

- Un grup de fermieri francezi a intrat sambata intr-un targ agricol din Paris, inaintea unei vizite planificate a președintelui Emmanuel Macron, pe fondul nemulțumirii fața de costuri, birocrație și reglementarile ecologice, relateaza Reuters.Fermieri s-au confruntat cu zeci de polițiști in interiorul…

- Gabriel Attal a venit in Germania in prima sa vizita externa de cand a fost numit, luna trecuta, de presedintele Emmanuel Macron ca nou sef al guvernului francez. In timpul unei conferinte de presa care a avut loc la Cancelaria germana, cei doi lideri, francez si german, au prezentat opinii atat de…