- "Blocul celor 27 de țari trebuie sa-și regandeasca urgent modelele de aparare și cele economice pentru a nu ramane in urma rivalilor”, a spus liderul francez Emmanuel Macron in timpul unui discurs pe care l-a tinut la Sorbona.

- Un atac al Rusiei impotriva NATO s-ar incheia cu o „infrangere inevitabila” pentru Moscova, dar NATO trebuie sa-si sporeasca apararea, a declarat joi ministrul polonez de externe Radek Sikorski intr-un discurs tinut in Parlamentul de la Varșovia, relateaza Associated Press (AP), potrivit news.ro.„Nu…

- Președintele Frantei, Emmanuel Macron, critica Rusia și regimul lui Vladimir pentru agresiunea asupra Ucrainei, țara sa cumpara mai mult gaz rusesc decit orice alt state din UE. Franta a platit Rusiei peste 600 de milioane de euro in acest an pentru gaz natural lichefiat (GNL). Importurile masive de…

- Mulți oameni s-au intrebat daca NATO ar fi implicat in razboiul din Ucraina, in cazul in care Franța chiar ar trimite trupe in razboi. Raspunsul vine de la Parlamentul Germaniei. Un raport al experților din Bundestag, Camera inferioara a Parlamentului Germaniei, spune ca un stat membru NATO care ar…

- Bulgaria a luat o decizie ingrijoratoare care amenința sa submineze principiile și valorile spațiului Schengen. De la 1 aprilie, statul european va incepe sa elibereze vize Schengen pentru cetațenii ruși, deschizand astfel calea pentru intrarea necontrolata a acestora in Europa. Aceasta mișcare brusca…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, susține ca Europa nu va mai fi in siguranța daca Rusia caștiga in Ucraina. In interviurile acordate pentru TF1 și France 2, lideruk de la Paris a vorbit despre ajutorarea ucrainenilor, trimiterea de trupe in Ucraina și amenințarile nucleare ale Rusiei.Macron…

- Daca Rusia va castiga acest razboi, credibilitatea Europei va fi redusa la zero, a avertizat joi seara presedintele francez Emmanuel Macron in cursul unui interviu televizat pe canalele France 2 si TF1, relateaza AFP, citata de Agerpres.Razboiul din Ucraina este "existential pentru Europa noastra si…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat ca nu este exclus ca dupa ce aliații Ucrainei au trimis pe front muniție, tancuri, avioane și rachete cu raza lunga de acțiune, sa trimita și trupe! Rusia amenința țarile NATO, dupa ce președintele Franței, Emmanuel Macron , a declarat destul de degajat…