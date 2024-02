Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelensky a declarat, sambata, ca a discutat la telefon cu omologul sau francez Emmanuel Macron despre situatia de pe front si „nevoile Ucrainei” in materie de arme si munitii, multumind Frantei pentru „sprijinul sau neclintit”, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

- Intr-un moment dificil al razboiului din Ucraina, administrația Biden elaboreaza o noua strategie care nu mai pune deocamdata accentul pe recaștigarea de teritorii, ci se va concentra mai degraba pe sprijinirea Kievului pentru a respinge noile atacuri ale Rusiei, vizand in același timp un obiectiv pe…

- Vin vremuri grele in Europa: se reface Triunghiul Weimar, iar Germania a lansat deja invitația / Evenimentul inceputului de an in UEPresedintele Conferintei de Securitate de la Munchen, Christoph Heusgen, vrea sa-i aduca impreuna pe liderii Frantei, Germaniei si Poloniei, pe Emmanuel Macron, Olaf Scholz…

- Un inalt responsabil din Ministerul ucrainean al Apararii a fost arestat pentru deturnarea a aproximativ 36 de milioane de euro destinate achizitionarii de obuze de artilerie, au anuntat vineri autoritatile, in contextul in care tara devastata de razboi se confrunta cu o lipsa de munitie, relateaza…

- Atat presedintele Statelor Unite, Joe Biden, cat si presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, au respins, in conferinta de presa comuna de marti, afirmatia potrivit careia contraofensiva Ucrainei este blocata, oferind exemple de succese pe campul de lupta, transmite CNN, citat de news.ro.Biden a…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a reafirmat, sambata, sprijinul guvernului sau pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeana (UE). Declarațiile vin in ajunul Consiliului European din 14 si 15 decembrie, care va aborda atat aceasta candidatura de aderare, cat si pe cea a Ucrainei, transmite…

- Premierul ungar Viktor Orban se opune ferm negocierilor de aderare la Uniunea Europeana cu Ucraina, argumentand ca tara este afectata de coruptie si reprezinta o amenintare la adresa agriculturii europene, relateaza AFP. „Ucraina este cunoscuta drept una dintre cele mai corupte tari din lume. Este o…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat inca o data ca Ucraina nu va putea invinge Rusia pe campul de lupta. Fragmentul cu declarația despre confilctul ruso-ucrainean, din discursul lui Orban, a fost publicat pe rețeaua de socializare X (fostul Twitter) de catre reprezentantul oficial al guvernului…