Stiri pe aceeasi tema

- ”Obiectiv atins: Cloudul Guvernamental Dedicat in achizitie publica! El va aduce in Romania cele mai eficiente si inovative tehnologii disponibile in lume! Am publicat in SEAP si in Jurnalul Uniunii Europene licitatia pentru componenta de cloud dedicat din cloudul guvernamental. Cloudul dedicat este…

- ”De astazi suntem in spatiul Schengen aerian. Ce inseamna asta pentru cei care calatoresc? Faptul ca la plecare sau sosire, atunci cand calatoresc in statele membre ale UE, nu mai pierd timpul la controlul pasapoartelor sau cartilor de identitate. Ca aeronavele vor fi trase la terminalele spatiului…

- „Am primit de la colegul meu Adi Caciu (ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene – n.r.) o veste extraordinara ieri, ca a fost aprobata de catre Comisia Europeana cererea noastra de a avea un Start Up Nation pe fonduri europene anul acesta. 400 de milioane euro, adica facem acea schema, acel…

- Peste 400 de milioane de euro sunt disponibili din fonduri europene pentru modernizarea infrastructurii de irigatii din Romania, iar solicitantii pot depune cererile de finantare incepand din 15 martie 2024, potrivit unui comunicat al Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR). Instituția…

- Patru oameni au fost raniți in urma accidentului care a avut loc luni dimineața, la ieșirea de pe șoseaua de centura a Sucevei pe E 85, sectorul ieșirea din Suceava spre Patrauți.Din cercetarile polițiștilor rezulta ca luni, in jurul orei 8.30, un tanar in varsta de 21 de ani, din Vatra Moldoviței,…

- Fostul comisar european pentru politica regionala Corina Cretu, in prezent europarlamentar, afirma, intr-o postare pe Facebook, ca in urma cu 5 ani a aprobat 517 milioane de euro pentru linia de metrou M6, legatura spre Otopeni. Ea arata ca lucrarile sunt mult intarziate și exista riscul ca Romania…

- ”Se implinesc 5 ani de cand am aprobat, in calitate de Comisar European pentru Politica Regionala, 517 milioane EUR pentru linia de metrou M6 din Bucuresti. Acesti bani au fost acordati Romaniei pentru constructia a sase noi statii de metrou subterane intre zona 1 Mai si centrul comercial Baneasa –…

- Primarul municipiului Botosani, Cosmin Andrei, care este si presedinte al organizatiei municipale a Partidului Social Democrat (PSD), a anuntat ca se suspenda din toate functiile politice, dupa ce procurorii anticoruptie au inceput, vineri, urmarirea penala pe numele sau intr-un dosar de fapte asimilate…