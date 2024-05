Stiri pe aceeasi tema

- Marti, 23 aprilie, va avea loc Concertul Caritabil „Daruri Pascale”, concert extraordinar ce va avea loc in Aula Magna „Iulian Dracea” a Universitații de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara. Concertul caritabil este dedicat ajutorarii lui Mihai in varsta de 2 ani cu probleme grave de sanatate.…

- Jurnalistul Pamfil Șeicaru s-a nascut in Beceni. A urmat cursurile gimnaziale la Tecuci si cursul superior la Liceul „Gh. Rosca Codreanu” din Barlad, absolvit in 1914. A devenit student la Facultatea de Drept a Universitatii din Bucuresti, si-a intrerupt studiile pe durata razboiului, in 1916, apoi…

- Intr-o inițiativa ce imbina educația și colaborarea interinstituționala, Universitatea ” Valahia” din Targoviște prin Facultatea de Drept și Științe Administrative, a dat startul colaborarilor cu instituții publice. Așa cum au afirmat rectorul Universitații Valahia, conf.univ.dr. Ioan Corneliu Salișteanu…

- Procurorul-șef al Parchetului European, Laura Codruța Kovesi, spune ca in Europa „nu exista nicio țara curata”, iar, pana la urma, țarile din Estul Europei nici nu sunt mai corupte decat cele din Vest. Este mai degraba un mit. Declarațiile procurorului-șef al Parchetului European, Laura Codruța Kovesi,…

- CSM Petrolul Ploiesti se pregateste sa dea piept cu SCM Timisoara in play-out-ul Ligii Nationale de Baschet Masculin – Getica 95, seria ce se va desfasura dupa sistemul „cel mai bun din 5 partide” avand programate 3 meciuri pe terenul formatiei mai bine clasate la finalul Fazei a II-a a campionatului,…

- Doua proiecte de infrastructura, care aparțin Universitații de Vest din Timișoara, primesc bani europeni, prin PNRR dar și finanțare din fondul pentru Modernizare al Ministerului Energiei. In urma unor evaluari, UVT a primit vestea ca un camin, care ar urma sa fie construit in Ghiroda, dar și o centrala…

- Autor consacrat și medic specialist in boli pulmonare la Universitatea de Medicina din Pamukkale, Turcia, Goksel Altinisik ne bucura cu un nou volum de scrieri, in versuri și proza, inspirat din viața profesionala. In „Amprente pe spațiul gol”, autoarea face „observații ale unor situații cat se poate…

- Pentru fiecare dintre noi, CV-ul este obligatoriu atunci cand ne depunem candidatura pentru angajare, acesta fiind un act firesc, de minima decența. Din nefericire, acest lucru nu prea pare sa fie valabil pentru unii politicieni sau funcționari publici care sunt platiți din banii noștri. Pentru a fi…