- Laura Codruța Kovesi, procurorul-șef al Parchetului European (EPPO) a declarat joi, 4 aprilie, intr-o intalnire cu studenții din Timișoara, ca in opinia sa, sistemul de justiția din Romania este intre primele trei din Europa. De asemenea, Kovesi a insistat ca Romania nu este mai corupta decat alte țari…

- Hexing Technologies Europe, filiala a grupului chinez Hexing și furnizor de soluții de energie verde, a primit aprobare pentru un ajutor de stat de 4,72 milioane lei. Scopul este crearea de locuri de munca in cadrul unei noi investiții din Timișoara „Ministerul Finanțelor a aprobat pentru aceasta societate…

- „Principalii noștri inamici sunt grupurile criminale organizate. Exista tendința de a spune ca exista doua lumi criminale separate. Pe de o parte, traficanții de droguri și traficanții de ființe umane, iar pe de alta parte, criminalitatea financiara. Dar acestea nu sunt doua lumi criminale separate.…

- Conform datelor, luna februarie a acestui an a fost cea mai calda din istoria masuratorilor in Romania, dar și alte țari europene, arata fizicianul Bogdan Antonescu, intr-o analiza InfoClima.ro . Aceste recorduri ale temperaturii medii globale pentru ultimele noua luni (iunie 2023 - februarie 2024)…

- Facultatea de Drept din cadrul Universitații de Vest din Timișoara (UVT) a inițiat anul trecut seria de conferințe „Judecatorii Europei. Europa judecatorilor”, in care la UVT sunt gazduite evenimente care ii au ca invitați pe unii dintre actualii sau foștii judecatori de la Curtea de Justiție a Uniunii…

- Pentru fiecare dintre noi, CV-ul este obligatoriu atunci cand ne depunem candidatura pentru angajare, acesta fiind un act firesc, de minima decența. Din nefericire, acest lucru nu prea pare sa fie valabil pentru unii politicieni sau funcționari publici care sunt platiți din banii noștri. Pentru a fi…

- Politistii au identificat sase suspecti in cazul uciderii, pe o strada din Timisoara, a unui cetatean afgan in varsta de 22 de ani. Suspectii sunt cetateni pakistanezi care au fost prinsi intr-un mall din Capitala. Cei sase pakistanezi au toti acte de sedere in Romania eliberate de Inspectoratul pentru…

- „Economia romaneasca are o crestere economica substantiala pentru Europa, 3,4% este previzionat. Chiar citeam articolul din The Economist care spunea ca, in urmatorii ani, Romania va avea cea mai mare crestere economica in UE, peste 3% comparat cu o crestere economica previzionata undeva un 0,5 pana…