- Rusia organizeaza, pentru al treilea an la rand, parada militara de Ziua Victoriei in timp ce desfașoara in Ucraina un razboi neprovocat, de anexare teritoriala și extindere a influenței regionale.

- Un avion de lupta rusesc s-a prabușit, vineri dimineața, in regiunea sudica Stavropol din Rusia, dupa ce a atacat cu rachete teritoriul ucrainean. Potrivit unui raport al forțelor terestre ale Kievului, avionul rusesc atacase teritoriul ucrainean cu rachete inainte sa se prabușeasca. Ministerul rus…

- Kievul a fost sub alerta aeriana, joi dimineața, dupa ce Rusia a lansat un raid masiv cu rachete si drone, ranind mai multe persoane și avariind cladiri rezidențiale și instalații industriale. Acesta este primul atac cu rachete de amploare asupra Kievului din ultimele saptamani. Forțele aeriene au raportat…

- In urma victoriei zdrobitoare a lui Vladimir Putin in recentele alegeri din Rusia, națiunile occidentale au criticat aspru procesul electoral ca fiind nedrept și nedemocratic. Intre timp, China și Coreea de Nord l-au felicitat pe veteranul lider rus, evidențiind diviziunile geopolitice puternice. Condamnarea…

- Rusia organizeaza in perioada 15-17 martie alegeri prezidentiale pe care presedintele Vladimir Putin este sigur ca le va castiga, in lipsa unor contracandidati reali si a unei opozitii pe care a redus-o la tacere. Reuters prezinta o lista a candidatilor care participa la scrutin, precum si o lista a…

- Statele Unite nu au vazut niciun semn care sa indice ca Rusia se pregateste sa foloseasca o arma nucleara in Ucraina, a dat asigurari miercuri Casa Alba, in reactie la afirmatiile facute de Vladimir Putin, relateaza AFP conform Agerpres. „Nu am vazut niciun motiv pentru a ne ajusta propria postura nucleara…

- Vladimir Putin s-a adresat, joi, celor doua Camere ale parlamentului rus, cu doua saptamani inainte de alegerile prin care va fi reconfirmat pentru inca șase ani la conducerea statului rus. Putin a declarat ca amenințarile occidentale creeaza un risc „real” de conflict nuclear și a avertizat ca Rusia…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, i-a spus jurnalistului american conservator Tucker Carlson, intr-un lung interviu difuzat joi, ca o infrangere pentru Rusia in Ucraina este „imposibila”. Peste 10 milioane de vizualizari a inregistrat interviul jurnalistului american Tucker Carlson cu Vladimir Putin…