Ioana Grama, influencerița cu contracte de milioane! Ce cifră de afaceri a obținut anul trecut Ioana Grama este una din frumoasele romace care a reușit performanța sa fie curtata cu bani serioși pentru activitatea sa din mediul online. Cu mai bine de jumatate de milion de urmaritori atenți la viața și recomandarile sale, vloggerița a ajuns sa aiba un venit serios. 2,73 de milioane de lei este cifra de afaceri prin agențiile sale și nu a stat rau nici la capitolul profit pe anul trecut, circa 1,18 milioane de lei. In funcție de brandurile cu care se asociaza, clujeanca tarifeaza cu circa 1000 de euro o apariție comerciala pe paginile sale de socializare. Ioana Grama, influencerița cu contracte… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

