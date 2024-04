FPPG a prezentat beneficiile tehnologiei de captare, transport, utilizare și stocare a dioxidului de carbon Petrom și Romgaz, cei doi producatori de petrol și gaze ai Romaniei, vor fi obligați ca, la nivelul anului 2030, sa asigure in țara o capacitate de stocare a dioxidului de carbon in Romania, care sa asigure depozitarea subterana a 9 milioane de tone de CO2 pe an, potrivit unei prezentari facute de Federația Patronala de Petrol și Gaze (FPPG). Cat ar costa implementarea unei capacitați de stocare a carbonului de 9 milioane de tone pe an? Nu este inca foarte clar, tehnologia CCUS este inca la inceput. Unul dintre experții FPPG a facut, la solicitarea presei, un calcul. Astfel ca, doar asigurarea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) Petrom și Romgaz, cei doi producatori de petrol și gaze ai Romaniei, vor fi obligați ca, la nivelul anului 2030, sa asigure in țara o capacitate de stocare de a dioxidului de carbon in Romania care sa asigure depozitarea subterana a 9 milioane de tone de CO2 pe an, potrivit…

- Suntem in echipa si acest lucru subliniaza ca lucrurile durabile se fac doar in echipa. Ne aflam pe Autostrada A7, autostrada care reprezinta un vis al cetatenilor din zona de est a tarii, pentru zona Moldovei. Este un obiectiv care se realizeaza cu bani europeni si aici vedem cat de importanta este…

- Creșterea unui copil e o responsabilitate. In primul semestru din 2023 s-au nascut puțin peste 73.000 de copii in Romania, cel mai mic numar de copii nou-nascuți din ultimii 145 de ani, scrie clubulcopiilor.ro . Acest record negativ nu este o anomalie, ci o continuare a declinului demografic accentuat,…

- ”In luna ianuarie 2024, datoria externa totala a crescut cu 4,314 miliarde euro, pana la 173,126 miliarde euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 125,244 miliarde euro la 31 ianuarie 2024 (72,3% din totalul datoriei externe), in crestere cu 3,4% fata de 31 decembrie 2023; datoria…

- ”Principalele resurse de energie primara, in perioada 1.I-31.I.2024, au totalizat 2.648.500 tone echivalent petrol (tep), in scadere cu 39.000 tep fata de aceeasi perioada a anului precedent. Productia interna a insumat 1.518.900 tep, in scadere cu 47.000 tep (-3%) fata de perioada 1.I-31.I.2023, iar…

- OMV Petrom va aloca in acest an peste 3 milioane de euro pentru plantarea a 25 de paduri urbane in 14 orase, in cadrul proiectul „Romania planteaza pentru maine”, a anuntat, marti, compania. In paralel, producatorul de energie va continua actiunile de plantare in zonele care au nevoie de interventie,…

- Procesul Pfizer versus Romania, care poate costa statul 500 de milioane de euro, a inceput, astazi, cu o amanare, la Tribunalul de la Bruxelles. Avocatii nostri au cerut mai mult timp ca sa isi pregateasca strategia. Compania Pharma a dat statul in judecata pentru ca a refuzat sa mai cumpere 28 de milioane…

- ”In perioada ianuarie – decembrie 2023, datoria externa totala a crescut cu 24,926 miliarde euro, pana la 168,812 miliarde euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 121,162 miliarde euro la 31 decembrie 2023 (71,8% din totalul datoriei externe), in crestere cu 22,8% fata de 31 decembrie…