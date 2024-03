INS: Producţia internă de energie primară a scăzut cu 3% în ianuarie, la 1,518 milioane tone echivalent petrol ”Principalele resurse de energie primara, in perioada 1.I-31.I.2024, au totalizat 2.648.500 tone echivalent petrol (tep), in scadere cu 39.000 tep fata de aceeasi perioada a anului precedent. Productia interna a insumat 1.518.900 tep, in scadere cu 47.000 tep (-3%) fata de perioada 1.I-31.I.2023, iar importul a fost de 1.129.600 tep, in crestere cu 8.000 tep (+0,7%)”, arata datele INS. In aceasta perioada, resursele de energie electrica au fost de 6.168 milioane kWh, in crestere cu 59,9 milioane kWh fata de perioada corespunzatoare a anului 2023. Productia din termocentrale a fost de 1.994 milioane… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

