INS: Producţia industrială a scăzut ca serie brută cu 4,9% în anul 2023, comparativ cu anul 2022 ”In anul 2023, comparativ cu anul 2022, productia industriala (serie bruta) a scazut cu 4,9%, din cauza scaderilor productiei si furnizarii de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat (-9,2%) si industriei prelucratoare (-4,6%). Industria extractiva a crescut cu 1,9%”, arata datele INS. In luna decembrie 2023, productia industriala (serie bruta) a scazut fata de luna precedenta cu 16,4%, din cauza scaderilor inregistrate in industria prelucratoare (-21%) si industria extractiva (-6,5%). Productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Principalele resurse de energie primara, in perioada 1.I-31.XII.2023, au totalizat 32,897 milioane tone echivalent petrol (tep), in scadere cu 979.000 tep fata de perioada 1.I-31.XII.2022 . Productia interna a insumat 17,924 milioane tep, in scadere cu 148.800 tep (-0,8%) fata de perioada 1.I-31.XII.2022,…

- In Republica Moldova, in ianuarie-noiembrie 2023 comparativ cu aceeași perioada a anului precedent, producția industriala (serie bruta) s-a redus cu 4,1%. Despre acest lucru a anunțat Biroul Național de Statistica, menționind ca in luna noiembrie 2023, comparativ cu luna noiembrie 2022, producția industriala…

- ”Principalele resurse de energie primara, in perioada 1.I-30.XI.2023, au totalizat 30.049.800 tone echivalent petrol (tep), in scadere cu 933.000 tep fata de aceeasi perioada a anului precedent. Productia interna a insumat 16.420.600 tep, in scadere cu 81.800 tep (-0,5%) fata de perioada 1.I-30.XI.2022,…

- ”In perioada 1.I – 30.XI.2023, comparativ cu perioada 1.I – 30.XI.2022, productia industriala (serie bruta) a scazut cu 4,8%, din cauza scaderilor productiei si furnizarii de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat (-9,7%) si industriei prelucratoare (-4,4%). Industria extractiva…

- In primele 11 luni ale anului 2023, producția industriala a inregistrat o scadere atat in termeni bruto (-4,8%), cat și ajustata pentru numarul de zile lucratoare și sezonalitate (-4,9%), conform datelor publicate vineri de catre Institutul Național de Statistica (INS). ”In perioada 1.I – 30.XI.2023,…

- Productia industriala a Romaniei a scazut cu 4,8%, in primele 11 luni din 2023 (INS)Productia industriala a scazut in primele 11 luni din 2023 atat ca serie bruta, cu 4,8%, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, cu 4,9%, comparativ cu acelasi interval…

- ”Principalele resurse de energie primara, in perioada 1.I-31.X.2023, au totalizat 27,561 milioane tone echivalent petrol (tep), in scadere cu 491.200 tep fata de aceeasi perioada a anului precedent. Productia interna a insumat 14,99 milioane tep, in crestere cu 22.000 tep (+0,1%) fata de perioada 1.I-31.X.2022,…

- In Moldova, in luna septembrie 2023, comparativ cu luna septembrie 2022, producția industriala (serie bruta) s-a majorat cu 1,5% Totodata, in ianuarie-septembrie 2023 comparativ cu aceeași perioada a anului precedent producția industriala (serie bruta) s-a redus cu 5,4%. Despre aceasta a anunțat Biroul…