- Secretarul Apararii al SUA a avertizat ca livrarea de sisteme Patriot catre Ucraina nu este motiv sa ne culcam pe o ureche. El a atras atenția ca aceste sisteme nu sunt „glonțul fermecat”. „SUA vor furniza Ucrainei rachete Patriot suplimentare pentru sistemele sale de aparare aeriana, ca parte a unui…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a oferit prima explicație pentru retragerea medicului Catalin Cirstoiu din cursa pentru Primaria Capitalei și alegerea variantei de candidați proprii de catre PNL și PSD. Cioalcu spune ca, deși decizia a fost una dificila, este soluția corecta pentru administrația Capitalei…

- Romania are 242.000 de cladiri publice al caror consum pe metru patrat este cu mult peste media recomandata la nivel european. Un calcul sumar arata ca daca am atinge consumul recomandat pe metrul patrat, am obține o economie de peste 6 miliarde de lei anual. Bilanțul proiectului „Eficiența Energetica…

- Intr-o lume in care numeroase comunitați se confrunta cu problema suprapopularii cu patrupede, sterilizarea reprezinta o soluție umana și pragmatica inlocuindu-se eutanasia. Este esențial sa conștientizam importanța acestei abordari și sa incurajam adoptarea ei pe scara larga. Eutanasia, deși a fost…

- Președintele AUR George Simion a anunțat astazi ca Mohammad Murad este candidat din partea AUR la Consiliul Județean Constanța Mohammad Murad, om de afaceri cu o istorie controversata , a fost desemnat de AUR ca candidat pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Constanța . Discursul sau…

- Pisicile de pe strazi sa fie stranse, duse in adaposturi și eutanasiate, daca nu sunt adoptate. Asta prevede un proiect de lege inițiat de Daniel Toda, deputat ales pe listele USR, acum membru REPER. Condamn ferm aceasta inițiativa! Voi lupta, ma voi agața de toate parghiile pe care le am, astfel incat…

- Nicolae Ciuca a declarat in cadrul Congresului PPE ca formațiunea politica din care face parte o susține pe Ursula von der Leyen pentru candidatura sa la un nou mandat in fruntea Comisiei Europene. Nicolae Ciuca motiveaza alegerea facuta de PNL și susține ca, Ursula von der Leyen a gestionat in timpul…

- Victoraș Micula a fost chemat in fața instanței, insa, se pare ca nici de data aceasta nu a avut noroc. Milionarul a pierdut procesul in fața Adrianei Bahmuțeanu. Totul a pornit de la o postare facuta de fosta soție a celebrului Silviu Prigoana. Postarea cu pricina l-a deranjat pe Victoraș Micula, care…