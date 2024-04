Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a oferit prima explicație pentru retragerea medicului Catalin Cirstoiu din cursa pentru Primaria Capitalei și alegerea variantei de candidați proprii de catre PNL și PSD. Cioalcu spune ca, deși decizia a fost una dificila, este soluția corecta pentru administrația Capitalei de a repara lucrurile ”lasate vraiște de Nicușor Dan”. Mesajul lui […] The post Ciolacu, dupa stabilirea de candidați proprii pentru Primaria Capitalei: Este soluția corecta pentru bucureșteni appeared first on Puterea.ro .