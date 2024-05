Un cuplu in varsta din Marea Britanie a adunat cea mai mare colecție de papuși vanduta vreodata la licitație. Despre acest lucru relateaza Daily Mirror. In total, colecția lui Austin Smith și Margaret Harkins era de aproximativ o mie de papuși, toate fiind depozitate in casa lor din Bath, Somerset. Cei doi soți au inceput sa colecționeze papuși in 1949: atunci au cumparat prima lor papușa st