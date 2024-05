Stiri pe aceeasi tema

- ”Dezvoltarea in Romania a unor proiecte de investitii in valoare de 15 miliarde de euro va fi pe agenda intrevederilor pe care premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, si delegatia oficiala le vor avea in cadrul vizitei de lucru in Statul Qatar, in perioada 16 aprilie-17 aprilie 2024. De asemenea, prim-ministrul…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avertizat, duminica, ca tara sa va pierde razboiul in fata Rusiei daca ajutorul american de 60 miliarde de dolari ramane blocat in Congres, in contextul in care Rusia isi intensifica presiunea in estul tarii. „Daca Congresul nu ajuta Ucraina, Ucraina va pierde…

- Declararea electronica a averii oficialilor ucraineni a fost impusa in 2014, in cadrul luptei impotriva coruptiei. Aceasta obligatie a fost suspendata dupa invazia Ucrainei de catre Rusia la 24 februarie 2022, iar Zelenski a reimpus-o prin lege in octombrie 2023. Seful statului ucrainean si membrii…

- Ministrul ucrainean al Energiei, Gherman Gherascenko, a evaluat pagubele provocate infrastructurilor energetice in urma loviturilor rușilor de saptamana trecuta in „miliarde”, indeosebi dupa cel mai puternic atac rus contra rețelelor energetice de la declanșarea razboiului, lansat duminica noaptea.…

- ”Intalnire importanta azi la Bruxelles cu Kadri Simson, comisarul european pentru energie. Am abordat situatia regionala, inclusiv efectele atacurilor rusesti asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, cele mai dure de la inceputul invaziei. Romania sprijina Ucraina cu ajutor de avarie, raspunzand…

- Putin a facut anunțul! In urma realegerii sale, presedintele rus Vladimir Putin a anuntat consolidarea in continuare a organizatiilor militare si de securitate, relateaza miercuri DPA . „Desigur, astazi, si mai ales astazi, consolidarea capacitatii de aparare si a securitatii statului rus este deosebit…

- Ministrul ucrainean al Energiei, Herman Haluscenko, a exclus orice acord comercial care ar permite gazelor naturale rusesti sa continue sa treaca prin Ucraina, dupa ce actualul acord de tranzit va expira la finele acestui an.

- Ucraina a raportat marti zeci de atacuri rusesti pe fronturile de Est si de Sud, la o zi dupa ce presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a recunoscut ca situatia este „extrem de dificila" pentru fortele sale, lipsite de munitii si de ajutor american, dupa aproape doi ani de razboi,