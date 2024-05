Stiri pe aceeasi tema

- Nu mai e de mult o surpriza ca AI-ul este buzzword-ul momentului in tehnologie. In timp ce companii precum OpenAI continua sa imbunatațeasca LLM-urile și sa le faca mai fiabile, producatorii de hardware au cautat noi modalitați de integrare a acestor tehnologii inteligente in produsele lor. Cu doar…

- Cercetatorii si-au exprimat ingrijorarea ca continutul generat de inteligenta artificiala ar putea fi folosit pentru a interfera cu alegerile din SUA din aceasta toamna, iar TikTok se afla deja intr-un grup de 20 de companii de tehnologie care la inceputul acestui an au semnat un acord prin care se…

- Evenimentele asemanatoare roadshowului ilustreaza modul in care compania, creditata cu declansarea exploziei inteligentei artificiale generative cu oferta sa pentru consumatori, au rolul sa atraga noi surse de venit de la corporatii din intreaga lume – unele dintre ele chiar pe terenul de acasa al celui…

- Actiunile Apple au crescut cu peste 2%. Gemini este suita Google de instrumente de inteligenta artificiala generativa, de la chatbot pana la asistenti de codare. Potrivit unui articol publicat de Bloomberg, Apple este in discutii cu Google, detinuta de Alphabet, pentru a permite producatorului de iPhone…

- Apple tot cumpara in ultima vreme companii care dezvolta tehnologii AI, iar compania cu siguranța lucreaza la propriile soluții de AI generativ care sa concureze cu ceea ce vedem in piața de a OpenAI și Google. Se pare insa ca pentru prima generație de telefoane cu AI, seria iPhone 16, Apple ar putea…

- OpenAI a raspuns public la acuzațiile lui Elon Musk, dorind, se pare, sa ilustreze ipocrizia miliardarului in momentele in care acesta se afla printre susținatorii companiei. Astfel, compania a publicat o serie de email-uri vechi ale lui Musk, in care CEO-ul SpaceX și Tesla incuraja startup-ul sa adune…

- Elon Musk a dat in judecata OpenAI, dezvoltatorul ChatGPT, și pe directorul sau executiv Sam Altman, printre alții, spunand ca aceștia au abandonat misiunea inițiala a companiei de a dezvolta inteligența artificiala in beneficiul umanitații și nu al profitului, conform Reuters.

- OpenAI, startupul sustinut de Microsoft, a incheiat un acord pentru vanzarea unor actiuni existente care evalueaza compania de inteligenta artificiala la cel putin 80 de miliarde de dolari, potrivit unor persoane apropiate situatiei, citate de New York Times,. Compania ar vinde actiuni existente…