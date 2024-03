Schimbare majoră la plata facturilor. Românii vor avea un mare avantaj Autoritațile din Romania au anunțat modificari semnificative in procesul de plata a facturilor, cu perspectivele unui beneficiu considerabil. Poșta Romana se pregatește sa transforme modul in care oamenii iși achita facturile, prin introducerea opțiunii de plata cu cardul direct la domiciliu, la momentul livrarii facturii. Compania a investit in 7.000 de dispozitive mobile care vor permite procesarea plaților in timp real in momentul in care poștașul aduce factura. Ministrul Digitalizarii, Bogdan-Gruia Ivan, a confirmat realizarea primei plați de test miercuri și a subliniat importanța acestei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- In curand, romanii vor putea achita facturi cu cardul direct la postas, anunța Agenția de presa Rador, care citeaza Radio București FM. Posta Romana a cumparat 7.000 de dispozitive mobile care permit procesarea de plati direct la persoana, atunci cand merge postasul fie sa aduca o factura, ea poate…

