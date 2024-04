Marcel Ciolacu, președintele PSD, a anunțat oficial ca Gabriela Firea este candidatul PSD la primaria Capitalei. Șeful social-democraților a motivat decizia și i-a mulțumit medicului Catalin Cirstoiu pentru efortul depus in aceasta perioada. „Decizia ca PSD și PNL sa mearga cu proprii candidați la Primaria Capitalei a fost dificila, dar este soluția #corecta pentru bucureștenii condamnați de patru ani la frig, mizerie, poluare și trafic blocat care, in loc de soluții, aveau de ales acum doar intre incompetența și circ! Bucureștiul are nevoie de un om care știe administrație și este capabil sa…