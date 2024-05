Digestia după masa de Paște, o adevărată corvoadă: „Trebuie să fim cumpătați” Trecerea brusca de la dieta „de post" la mesele pline cu bunatați din perioada Sarbatorilor este un risc pentru anumite categorii de persoane care au diverse afecțiuni digestive și nu numai. Cumpatarea ramane cel mai important sfat pe care il dau medicii in aceasta perioada, insa, ce sa facem daca, totuși, intrecem masura cu masa […] Post-ul Digestia dupa masa de Paște, o adevarata corvoada… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

