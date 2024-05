In Memoriam Gavril Cadariu 1 mai, o zi pe care nu o vom uita curand. In loc de bucuria primaverii am primit cumplita veste a dispariției fulgeratoare a bunului nostru Gavril Cadariu, directorul Teatrului "Ariel". Gabi draga, timp de 25 de ani ai fost stalpul acestui teatru, ne-ai indrumat și ne-ai ajutat pe fiecare dintre noi. La tine am […] Post-ul In Memoriam Gavril Cadariu apare prima data in Stiri din Mures… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Țarile Uniunii Europene trec la ora de vara, in noaptea aceasta, de sambata, 30 martie, spre duminica, 31 martie. Romania va trece la ora de vara, moment in care ceasurile vor fi mutate inainte cu o ora, ora 03.00 va deveni ora 04.00. Scopul acestei modificari este de a ne folosi cat mai mult de … Post-ul…

- Mi-a facut mare placere sa particip ieri la Gala aniversara a ziarului Zi de Zi. Unul dintre cele mai vechi ziare din Mureș a implinit 20 de ani de activitate, timp in care a informat oameni din județul nostru și nu numai. Ii felicit și pe aceasta cale pe jurnaliștii Zi-de-Zi pentru munca lor! Fara…

- Astazi, incepand cu ora 15:00, se va desfașura cea de-a 11-a etapa a Campionatului Național de Tineret. Astfel, echipa de handbal masculin din cadrul CSM Sighișoara Tineret va juca un meci impotriva formației CSM Bacau Tineret. Meciul se va disputa in Sala „Radu Voina" din Sighișoara (D.C.) Post-ul…

- Etapa a 14-a a Ligii Naționale de baschet feminin, ultima din sezonul regulat, a inceput miercuri, 28 februarie, cu jocul dintre CSM Tg.-Mureș și FCC Baschet UAV Arad, scor 56-81, gazduit de Sala Sporturilor „Simon Laszlo" din Tg.-Mureș, iar joi, 29 februarie, la „Sepsi Arena" din Sfantu Gheorghe, s-a…

- Inca din copilarie știam ca in primele zile ale lunii martie trebuie sa imi aleg baba și o faceam cu o doza mare de emoții, pentru ca potrivit tradiției, așa cum e ziua aleasa, așa imi merge tot anul. Mai știam și ca in acest interval se sarbatoresc ziele Babei Dochia, cea care iși leapada … Post-ul…

- Ca urmare a implementarii Programului National de Ocupare a Fortei de Munca, in luna ianuarie 2024, prin intermediul AJOFM Mureș au fost incadrate in munca 227 persoane, dintre care 106 femei. Din totalul persoanelor ocupate pana la data de referința, 99 au peste 45 de ani, 17 au varsta cuprinsa intre…

- „Visam sa cream o lume in care niciun om nu e sedentar. O lume in care alergarea și mișcarea prin mediul natural sa fie o obișnuința. O lume in care avem grija de natura pentru ca suntem conștienți ca facem parte din ea.". Sub acest slogan, iubitori de mișcare din Reghin au inființat Regreen Runners,…

- Inspectorul șef al Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Mureș, Alin Vasile Gliga, a facut, recent, prin intermediul unui comunicat de presa, precizari cu privire la aplicarea Ordonanței de Urgența a Guvernului nr. 142/2021 privind salarizarea angajaților cu o vechime mai mare de doi ani, coroborata…