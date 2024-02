Stiri pe aceeasi tema

- Ca urmare a implementarii Programului National de Ocupare a Fortei de Munca, in luna ianuarie 2024, prin intermediul AJOFM Mureș au fost incadrate in munca 227 persoane, dintre care 106 femei. Din totalul persoanelor ocupate pana la data de referința, 99 au peste 45 de ani, 17 au varsta cuprinsa intre…

- „Visam sa cream o lume in care niciun om nu e sedentar. O lume in care alergarea și mișcarea prin mediul natural sa fie o obișnuința. O lume in care avem grija de natura pentru ca suntem conștienți ca facem parte din ea.". Sub acest slogan, iubitori de mișcare din Reghin au inființat Regreen Runners,…

- Asociația crescatorilor de pasari și animale mici Luduș 2011 organizeaza duminica, 4 februarie, o expoziție de porumbei, pasari de curte și animale de blana. Expoziția va avea loc in Luduș, la Platoul din fața Salii de Sport, strada Pieței, intre orele 07:00-14:00. Tariful pentru expunere este de 10…

- „Oameni buni de omenie, va poftim la veselie. In ziua de Boboteaza, se canta și se danseaza. La Caminul Cultural se va ține mare bal. Vin oameni mulți de pe sate, sa ne distram ca la carte. Noi va invitam la bal, in costum tradițional. Anunțați neamurile toate, și din celelalte sate. Va așteptam la…

- Semne bune anul are, daca in 2023 am avut 15 zile libere oficiale, in 2024 vom avea 17 zile libere. Deși sunt zile nelucratoare, cel puțin pentru bugetari, romanii au zilele de 6 și 7 ianuarie libere (Boboteaza și Sfantul Ioana Botezatorul). De asemenea, Guvernul a decis pe 21 decembrie ca in 2024 (și…

- Punctul de Lucru Luduș intervine in aceste momente cu o autospeciala de stingere și o ambulanța SMURD, la un accident rutier produs in localitatea Chețani pe drumul E 60. "Este vorba despre o tamponare produsa intre 3 autoturisme cu un total de 8 persoane implicate (un minor si 7 adulți). In urma evaluarii…

- Ziua de 1 Decembrie insumeaza anual, in satul Ceuașu de Campie, județul Mureș, doua sarbatori: celebrarea eforturilor inaintașilor noștri care au dus lupte atat fizice, cat și psihologice spre a-și atinge deziratul, anume Marea Unire și, vorbind de o nuanța personala, dar regasita in sufletul fiecarui…

- La data de 30 noiembrie, in jurul orei 20.00, pe DN13 E60 in afara localitații Sighișoara a avut loc un accident rutier intre doua autoturisme și un autotren conduse de o tanara, de 20 de ani, din Apold și doi barbați, de 39 și 40 de ani, din Sighișoara și Bihor. "Urmare a incidentului, a … Post-ul…