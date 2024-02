Expoziție la Luduș Asociația crescatorilor de pasari și animale mici Luduș 2011 organizeaza duminica, 4 februarie, o expoziție de porumbei, pasari de curte și animale de blana. Expoziția va avea loc in Luduș, la Platoul din fața Salii de Sport, strada Pieței, intre orele 07:00-14:00. Tariful pentru expunere este de 10 lei/ persoana. (D.C.) Post-ul Expoziție la Luduș apare prima data in Stiri din Mures… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol: infomures.ro

