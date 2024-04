Un oraş celebru şi istoric a introdus taxă de intrare. Cine poate scăpa de plată Incepand cu data de 25 aprilie, Veneția, un oraș cunoscut pentru istoria sa bogata și pentru atractivitatea sa turistica impune o noua taxa de intrare pentru vizitatori. Aceasta masura vine in contextul unei aglomerari crescute in oraș și este conceputa pentru a gestiona fluxul de turiști in perioada aglomerata. Taxa este stabilita la 5 euro și se aplica doar in weekenduri pana la mijlocul lunii iulie. Vizitatorii cu varsta peste 14 ani care doresc sa intre in oraș intre orele 8:30 și 16:00 in zilele de sambata și duminica trebuie sa plateasca aceasta taxa, indiferent de mijlocul de transport… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

