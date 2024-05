Facturile la gaze și electricitate au scăzut. Vezi noile prețuri Reprezentantii Ministerului Energiei au subliniat ca preturile facturilor la gaze naturale au scazut in luna aprilie cu 25%, iar cele la electricitate cu 15% fata de preturile maximale plafonate. „Am promis facturi mai mici la electricitate si gaze naturale. Am sustinut intotdeauna ca statul trebuie sa intervina acolo unde este necesar, cand este necesar si cum este necesar. Nu este nevoie sa dam peste cap un intreg sistem, ci sa calculam, sa analizam si sa aplicam cu cap. Protejam facturile romanilor in continuare”, a explicat ministrul Sebastian Burduja. Au fost emise primele facturi pe luna… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

