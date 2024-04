Taxa de acces în Veneția, un succes Veneția are taxa de vizita! Primarul Veneției, Luigi Brugnaro, a declarat ca taxa de intrare in Veneția e un succes in cadrul eforturilor de limitare a fluxurilor de turiști, care risca sa sufoce orașul lagunar, transmite agenția italiana ANSA . Orașul impune aceasta taxa in mod experimental, pentru o perioada de 29 de zile din acest an, cand numarul de vizitatori va fi considerabil. Taxa de acces in Veneția – cat este Taxa pentru vizitarea Veneției este de 5 euro. Orașul Veneția a inregistrat 15.700 de vizitatori care au platit biletul de acces in prima zi, scrie Agerpres. Rezidenții, navetiștii,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

