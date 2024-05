Amenzi mari pentru șoferii care fac poze în rapiță. Codul Rutier este extrem de clar Șoferii din Romania care opresc mașina pentru a face poze in rapița pot primi amenzi usturatoare de la Poliție . Ce spune Codul Rutier și la ce trebuie sa aiba grija cetațenii dornici de ”momente artistice” in lanurile cu aceasta planta. Șoferii care opresc mașina pentru a face poze in rapița risca amenzi mari. Ce prevede Codul Rutier In aceasta perioada, ogoarele din Romania sunt pline cu imagini superbe oferite de o planta tot mai intens cultivata: rapița. Covorul galben atrage zilnic mii de șoferi care staționeaza pe marginea șoselei pentru a face poze. Acest lucru este demonstrat de site-urile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta perioada din an, in anumite zone din țara a aparut rapița, iar mulți au tendința de a sari in lanurile cu rapița și sa faca poze. Numai ca, daca nu știai, autoitațile pot da amenzi pentru romanii care se pozeaza in rapita, iar Politia Rutiera avertizeaza soferii. Mirajul lanurilor de rapița…

- Codul Rutier interzice oprirea și staționarea mașinilor in anumite zone, unde vizibilitatea este redusa. Sau acolo unde e un pericol sporit de producere a unui accident rutier.Ceea ce inseamna ca atunci cand un șofer se oprește pentru a face poze in rapița, trebuie sa fie foarte atent cum parcheaza.…

- Șoferii din Romania ar putea fi amendați de polițiști și in alte condiții, potrivit unui proiect de lege care se afla acum in dezbatere publica. Citește și Banii Mioveniului – ingropati de grandomania primarului Georgescu in proiecte suspectate de coruptie in Magdacesti, Republica Moldova Un proiect…

- Directoratul National de Securitate Cibernetica (DNSC) avertizeaza in legatura cu o tentativa de frauda de tip phishing prin folosirea identitatii vizuale a companiei eMAG, potrivit Agerpres. „In ultimele zile, DNSC a primit informatii legate de o tentativa de frauda propagata prin sms prin transmiterea…

- Un tanar, mutat la Cluj-Napoca, a povestit pe un grup de Facebook cum a fost amenințat pe o strada din municipiu, de un alt participant la trafic care bloca circulația pe o strada, ca daca mai trece pe acolo, ii va rupe picioarele, deoarece strada este una privata. „Mi-a spus un prieten la un moment…

- Recent, cunoscuta artista Delia a fost supusa unei noi forme de frauda online, fiind victima unui episod de deep fake. Aceasta practica inșelatoare, care implica falsificarea identitații unei persoane in mediul virtual, a declanșat o reacție furioasa din partea artistei, care și-a avertizat ferm fanii…

- Șoferii vor fi vanați de catre firmele de asigurari pentru orice greșeala facuta in trafic, deoarece aceste greșeli le vor scumpi poliția RCA! Legea RCA urmeaza sa sufere modificari foarte importante. Amenzile de circulație cresc tariful RCA ! Asiguratorii din Romania fac tot posibilul sa creasca prețurile…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Bogdan Ivan, a declarat, vineri, ca legea ”Deepfake” va intra in vigoare pana in luna aprilie, mentionand ca actul normativ va prevede inclusiv pedepse cu inchisoarea pana la 2 ani pentru cei care creeaza astfel de continut de inteligenta artificiala…