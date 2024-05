Stiri pe aceeasi tema

- Toata lumea care a calatorit prin Europa, știe ca Țarile de Jos (Olanda) sunt cunoscute sub numele de „Țara Lalelelor”, dar de ce sa mergi pana acolo cand poți merge in satul din Romania in care te simti ca in Olanda, și unde casele din caramida, canalul cu lebede si aerul boem te vor duce […] The post…

- Comisia publica bilanțuri aprofundate pentru șase state membre, in vederea evaluarii dezechilibrelor macroeconomice in contextul semestrului european. Comisia a publicat ieri, șase bilanțuri aprofundate, pentru Romania, Cipru, Țarile de Jos, Slovacia, Spania și Suedia. Raportul privind mecanismul de…

- Comisia a publicat luni sase bilanturi aprofundate, pentru Romania, Cipru, Tarile de Jos, Slovacia, Spania si Suedia. Raportul privind mecanismul de alerta identifica statele membre cu privire la care ar trebui realizate bilanturi aprofundate pentru a se evalua daca statele respective se confrunta cu…

- Statele membre ale UE au poziții divergente cu privire la energia nucleara: o tabara, condusa de Franța, insista pentru promovarea tehnologiei, iar cealalta, condusa de Germania și Austria, susține in schimb ca sursele de energie regenerabila (SRE) ar trebui sa fie prioritare, transmite Reuters, conform…

- Parlamentul European a adoptat o lege privind restaurarea naturii, care impune statelor membre ale Uniunii Europene sa restaureze cel puțin 20% din terenul și marea UE pana in 2030 și toate ecosistemele aflate in nevoie de restaurare pana in 2050. Legea a fost agreata cu statele membre și are ca scop…

- Seful diplomatiei europene Josep Borrell a cerut celor 27 de state membre ale Uniunii Europene sa faca mai mult pentru a trimite munitii in Ucraina, care sufera de o penurie de arme in lupta sa impotriva invaziei Rusiei.

- Reprezentantii statelor membre UE si Parlamentul European au convenit joi, la Bruxelles, ca sediul noii agentii a Uniunii Europene pentru combaterea spalarii banilor sa fie la Frankfurt, transmite DPA. Frankfurt a invins concurenta din partea oraselor Paris, Bruxelles, Madrid, Dublin, Riga, Vilnius,…

- Uniunea Europeana (UE) a ajuns la un acord asupra unui ”card european pentru dizabilitate” ce va permite, in toate cele 27 de state ale UE, acelasi tratament preferential in mijloacele de transport, la manifestatiile culturale, muzee sau centre sportive, a anuntat vineri Parlamentul European. „Persoanele…