Fir intins, in a doua zi de Paste. Sute de bucuresteni au luat drumul lacurilor de langa Capitala dis de dimineata. Au stat cu unditele pregatite in asteptarea capturii cu care sa se laude ani de zile. Cum pestele a trebuit eliberat, masa a constat tot in sarmale, drob si oua rosii. Articolul Pescarii bucureșteni, la pește pe balta, dis de dimineața. Masa, insa, a constat tot in sarmale, drob și oua roșii apare prima data in Money.ro .