Stiri pe aceeasi tema

- Peter Pellegrini, care a ciștigat alegerile prezidențiale slovace din 6 aprilie, a recunoscut ca nu știa despre existența unei prevederi a constituției potrivit careia el nu mai este președintele parlamentului slovac. Peter Pellegrini a declarat ca alegerea unui nou președinte al parlamentului - dupa…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a respins miercuri, in unanimitate, sesizarea depusa de mai mulți deputati USR si neafiliati și a stabilit ca proiectul de lege care permite devansarea datei alegerilor presedintelui Romaniei este constitutional. CCR arata ca modificarea criticata de USR realizeaza…

- Vaduva lui Aleksei Navalnii, Iulia Navalnaia, le-a cerut miercuri rusilor sa-si exprime opozitia fata de Vladimir Putin la alegerile prezidențiale din aceasta luna, prin a trece numele fostului opozant pe buletinele de vot.

- Alegerile pentru președintele Romaniei vor fi organizate mult mai devreme decat luna dinaintea incheierii mandatului lui Iohannis. Parlamentul a adoptat un proiect legislativ inițiat de UMDR, care redefinește calendarul alegerilor prezidențiale in Romania. Potrivit acestui proiect, alegerile pentru…

- PSD și PNL au decis sa mute alegerile prezidențiale in luna septembrie a acestui an. Noul președinte va fi ales cu circa 3 luni inainte de data la care expira mandatul actualului președinte Klaus Iohannis. Gheorghe Iancu, profesor de drept constituțional și drept electoral și fost Avocat al Poporului,…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat, luni, ca PNL trebuie sa aiba propriul candidat la alegerile prezidențiale.... The post POLITIC Ciuca: PNL trebuie sa aiba propriul candidat la alegerile prezidențiale first appeared on Informatia Zilei .

- Inregistrarea candidaților Rusiei pentru alegerile prezidențiale din martie s-a incheiat, a informat duminica TASS, pe lista fiind președintele actual Vladimir Putin, așteptat sa caștige, și trei politicieni care susțin razboiul Moscovei in Ucraina.

- Surse politice apreciate ca extrem de credibile dau ca sigur ca in interiorul coaliției PSD-PNL s-ar fi ajuns la o ințelegere privind comasarea unor etape ale alegerilor din acest an. Astfel, turul doi al alegerilor prezidentiale ar putea avea loc odata cu alegerile parlamentare, spun in exclusivitate…