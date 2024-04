Stiri pe aceeasi tema

- Se extinde perioada „fara amenzi ”. Perioada in care nu se vor aplica sanctiuni pentru cei care nu folosesc sistemul e-Factura va fi extinsa cu doua luni, pana la 1 iunie, a anuntat ministrul Finantelor, Marcel Bolos, pe pagina sa de Facebook . „e-Factura: Extindem perioada fara amenzi pana la 1 iunie.…

- Uniunea Europeana extinde lista de produse ucrainene care pot fi exportate fara taxe. S-a ajuns la un acord provizoriu pentru a acorda producatorilor ucraineni de produse alimentare acces liber de taxe vamale pe pietele sale pana in iunie 2025! Fermierii parca au mai slabit intensitatea protestelor…

- Decizia Tribunalului din Washington in procesul privind Rosia Montana constituie o recunoastere internationala a luptei cetatenilor pentru a-si salva localitatea, se arata intr-un comunicat transmis, sambata, AGERPRES, de catre campania "Salvati Rosia Montana", relateaza Agerpres. Pe de alta parte,…

- Romanii pot beneficia de un sprijin financiar de pana la 15.000 de lei in cazul in care decid sa-și mute domiciliul pentru a-și gasi un loc de munca. In prezent, cei care cauta un loc de munca primesc sprijin din partea autoritaților statale. Mai exact, cei care se angajeaza prin intermediul Agenției…

- Mark Zuckerberg, seful Meta, a anuntat ca Threads a inceput sa testeze o facilitate prin care reteaua sociala afiseaza cele mai importante subiecte ale ultimelor ore. Daca suna cunoscut, asta este pentru ca Twitter are o astfel de facilitate de foarte mult timp, iar Threads practic copiaza ideea. Lista…

- Procurorii DNA au destructurat o caracatița a corupției din energie, care era abonata la contracte cu statul, in timp ce cetațenii plateau facturi tot mai mari. Ancheta procurorilor este doar inceputul și se va extinde pe masura ce procurorii vor descoperi noi probe. Criza energetica din ultimii ani…

- Se dau bani de la stat pentru romani, iar sumele pornesc de la 200 de euro. Cine ar urma sa incaseze banii? Ministerul Agriculturii anunța ca producatorii de cartofi pentru consum ar putea primi un ajutor de 200 de euro/ha. Sursa citata subliniaza faptul ca exista un proiect de act normativ care vizeaza…

- 424 de blocuri din Bucuresti, din sectoarele 2 si 6, nu au caldura și apa calda miercuri, anunta Termoenergetica. Potrivit Termoenergetica, data probabila a remedierii avariei este miercuri, ora 23:30. „Termenul afișat pentru punerea in funcțiune a punctului termic este estimat. Echipele Companiei Municipale…