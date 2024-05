Stiri pe aceeasi tema

FCSB e la un punct de titlu, dupa Universitatea Craiova – CFR Cluj 0-1. Ardelenii i-au egalat pe olteni la puncte. Universitatea Craiova si CFR Cluj impart locurile 3 si 4, ambele avand cate 34 de puncte. Farul e pe 2, cu 35 de puncte. FCSB e la un punct de titlu, lupta pentru locul

Gigi Becali a facut un anunt uluitor dupa CFR Cluj – FCSB 0-1. Patronul FCSB-ului a spus cum isi doreste sa fie sarbatorit titlul pe care echipa lui e foarte aproape sa il obtina, dupa o pauza de 9 ani. Becali vrea o cruce din drone pe Arena Nationala, pentru sarbatorirea titlului. El a spus

Anamaria Prodan a dezvaluit cum il umilea Gigi Becali pe Laurentiu Reghecampf, cand Reghe era antrenor la FCSB, in perioadele 2012-2014 si 2015-2017. In primul mandat, antrenorul ajuns la 48 de ani a castigat doua titluri de campion si a ajuns in optimile Europa League, unde echipa sa a fost eliminata…

Malcom Edjouma a marcat in Bari – Cremonese 1-2! Colegul lui George Pușcaș a inscris singurul gol al echipei sale, dar a uimit cu un șut de senzație, la care portarul advers nu a reușit sa intervina! Duelul dintre Bari și Cremonese a contat pentru etapa cu numarul 32 a sezonului din eșalonul secund…

Adrian Mutu a avut un discurs sincer dupa Otelul – CFR Cluj 2-2 si a recunoscut ca FCSB are prima sansa la titlu. Adrian Mutu a fost extrem de suparat dupa remiza de la Galati pentru ca echipa sa nu a gestionat cum trebuie finalul meciului. Ardelenii au fost egalati in minutul 90+6, iar FCSB

Omar El Kaddouri s-a descatușat dupa ce nu a mai fost titular de 9 luni și a marcat primul gol la CFR Cluj. Jucatorul din Maroc a vorbit despre partida din Banie. Partida dintre FCU Craiova și CFR Cluj a contat pentru etapa cu numarul 26 a sezonului de Liga 1. Duelul din Banie a

Meciul Palermo – Bari a fost in format LIVE VIDEO in AntenaPLAY. Duelul a contat pentru etapa cu numarul 23 a sezonului din Serie B. Dupa acest meci, echipa lui Ionuț Nedelcearu se afla pe locul al 4-lea in eșalonul secund, cu 39 de puncte. De cealalta parte, Bari este pe locul 12, cu 27

„Gigi Becali dicteaza de 20 de ani la FCSB!„, a fost reactia directa a lui Mihai Stoica. Presedintele Consiliului de Administratie al liderului Ligii 1 a avut un moment de sinceritate si a anuntat ce se intampla cu adevarat la echipa. MM asigura ca niciun antrenor nu i s-a impotrivit patronului, in…