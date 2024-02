Stiri pe aceeasi tema

- Ciprian Deac a fost „la pamant”, dupa ce CFR Cluj a fost egalata de Otelul in prelungiri. Acesta a transmis ca trupa lui Adrian Mutu a cedat doua puncte, fiind de parere ca a fost o greseala colectiva la penalty-ul comis de Muhar, in minutul 90+4. CFR Cluj a remizat pe terenul celor de Otelul, […] The…

- Gigi Becali a lansat o serie de ironii pentru parcursul perfect al Rapidului din 2024. Becali a adus din nou in discutie conceptul de „omenie” in fotbalul romanesc. Gigi Becali a spus ca nu ii mai vrea pe cei de la Hermannstadt in playoff si ca ii prefera pe cei de la Sepsi, Otelul sau […] The post…

- Florin Prunea si Ilie Dumitrescu au venit cu un verdict, dupa ce au vazut imaginile cu Dorinel Munteanu, din timpul meciului Dinamo – Otelul, scor 3-1, si a tras concluzia. Fostul portar al nationalei Romaniei si al lui Dinamo se asteapta la sanctiuni drastice. Dorinel Munteanu si-a iesit din minti…

- Ianis Stoica a facut dezvaluiri dupa despartirea cu scandal de U Cluj. Ianis Stoica a declarat dupa meciul pierdut de Hermannstadt cu Rapid, cu 2-0, ca a avut motivele lui. Nelutu Sabau a fost deranjat de modul in care s-a despartit Ianis Stoica de U Cluj. Nelutu Sabau spunea ca U Cluj l-a platit mai…

- Un celebru milionar roman a divortat in secret de sotia sa mai tanara cu 20 de ani. Este vorba de Arpad Paszkany (52 de ani), fostul patron al celor de la CFR Cluj. Divort soc in lumea milionarilor din Romania. Arpad Paszkany, fostul patron de la CFR Cluj, a divortat in secret de sotia sa, […] The post…

- Adrian Mutu vrea un jucator de la Rapid! „Briliantul” incearca sa profite de situatia lui Alexandru Albu si sa-l transfere la CFR Cluj pe jucatorul pe care l-a antrenat in perioada in care era tehnicianul Rapidului. Potrivit playsport.ro, CFR Cluj are concurenta serioasa pentru obtinerea semnaturii…

- Constantin Zotta, fost președinte la Rapid, a vorbit dupa Rapid – Oțelul 2-1 despre urmatorul duel al giuleștenilor, cu CFR Cluj. Rapid are acum 42 de puncte și e pe locul 3, la egalitate cu CFR Cluj. Cele doua formații se vor duela in etapa viitoare (sambata, 10 februarie, 21:15), iar Zotta spera ca…

- CFR Cluj a invins-o pe FC Voluntari cu scorul de 4-1 (1-1), luni seara, pe teren propriu, in ultimul meci din etapa a 23-a a Superligii de fotbal. Ciprian Deac s-a declarat extrem de bucuros de victorie.