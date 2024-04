Stiri pe aceeasi tema

- Un avion de mici dimensiuni a aterizat fortat duminica, 28 aprilie, Vurpar din județul Alba, cauza fiind scurgeri de carburant, au declarat reprezentanții ISU Alba pentru Libertatea.„In urma unui apel prin SNUAU 112, a fost semnalat faptul ca un avion de mici dimensiuni a fost nevoit sa aterizeze fortat…

- COMUNICAT DE PRESA NR. 36 Admiterea la Scoala de Subofiteri de Pompieri si Protectie Civila Pavel Zaganescu Boldesti ndash; anul 2024 Vrei sa devii pompier Au inceput inscrierile la Scoala de Subofiteri de Pompieri si Protectie Civila Pavel Zaganescu Boldesti. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta…

- O aterizare de urgența a avut loc azi noapte pe Aeroportul Internațional Timișoara in urma unei amenințari cu bomba. Avionul, in care se aflau 123 de pasageri și 7 membri ai echipajului, efectua o curs de la Roclaw, Polonia, spre Hurghada, Egipt. Este vorba despre un zbor charter, aeronava fiind inmatriculata…

- Peste o treime dintre obiectivele avand destinatia de turism, comert, cluburi, asistenta sociala si productie controlate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Alba in primele trei luni ale acestui an nu au autorizatie la incendiu. Numarul neregulilor constatate de inspectorii de prevenire…

- LIVE VIDEO: Raed Arafat, șeful DSU, participa Sebeș la inaugurarea lucrarilor de modernizare ale Secției de pompieri din oraș Raed Arafat, șeful DSU, participa Sebeș la inaugurarea lucrarilor de modernizare ale Secției de pompieri din oraș Astazi, 30 martie 2024, la nivelul Inspectoratului pentru Situații…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Basarab I” al judetului Dambovița a organizat și desfasurat joi, 21 martie, un exercitiu de cooperare cu forte si mijloace in teren pentru gestionarea unei situatii de urgenta generata de un accident aviatic, la un operator econimic de pe raza localitații Ilfoveni.…

- Elevii si cadrele didactice de la un liceu din comuna Jidvei au fost evacuati joi dupa ce a fost descoperit un posibil proiectil intr-unul din corpurile de cladire ale unitatii, in care se efectueaza lucrari de renovare, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Alba.

- FOTO | An „de foc” pentru salvatorii ISU Alba, in 2023: Au intervenit, in medie, la 30 de misiuni pe zi FOTO | An „de foc” pentru salvatorii ISU Alba, in 2023: Au intervenit, in medie, la 30 de misiuni pe zi Salvatorii din cadrul ISU Alba au avut un an plin, in 2023, aceștia intervenind la peste 10.000…