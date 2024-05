Stiri pe aceeasi tema

- Un polițist din județul Iași a fost transportat de urgența la spital, in cursul zilei de sambata, 11 mai 2024, dupa ce a fost lovit de un autoturism la volanul caruia se afla o șoferița incepatoare.

- Un recidivist in varsta de 38 de ani a lovit in cap – cu un obiect contondent – un barbat, acesta din urma ajungand in... The post Șimand: Un recidivist a lovit in cap un barbat, acesta ajungand in stare grava la spital appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- In motivarea deciziei, judecatorii din Tulcea arata ca, printre altele, ca "fapta inculpatului prezinta un grad de pericol social foarte ridicat, raportat la valorile sociale lezate, dar si la modalitatea agresiva de incalcare a normelor sociale protejate penal, precum si la imprejurarea reiterarii…

- Polițistul din Botosani, care a fost lovit de o mașina in timp ce dirija traficul, se afla in stare grava la spital. Barbatul are nevoie urgența de sange. In urma leziunilor suferite, acesta are nevoie de transfer la Viena.

- Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit in aceasta dimineața la un grav accident rutier petrecut pe raza localitații Rugașești, comuna Cașeiu. La misiune au luat parte doua autospeciale cu modul de descarcerare, alaturi de doua ambulanțe SAJ. ”Forțele noastre au gasit la fața locului un…

- O șoferița si fiul ei minor au ajuns in stare grava la spital, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat. Un alt adult aflat in mașina a scapat nevatamat. Accidentul s-a petrecut pe o strada din municipiul Suceava. Femeia a pierdut controlul volanului, a parasit drumul si a zburat cu autovehicolul…

- Tragedie de proporții in Iași! Un barbat a murit pe loc, dupa ce a fost lovit de o mașina. Victima se afla pe trecerea de pietoni in momentul in care s-a produs tragedia. Șoferița a trait un șoc, cand a l-a lovit cu mașina pe barbat. Iata cum s-a intamplat totul.

- Se fac cercetari dupa un incident grav ce a avut loc recent in Galați. Un polițist local a ajuns la spital, dupa ce a fost lovit de un autoturism. Cazul a ajuns și in atenția procurorilor. Un politist local din Galati a fost ranit si a ajuns la spital, dupa ce a fost lovit intentionat […] The post Incident…