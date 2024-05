Inspectorii antifrauda din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF) au identificat in luna mai a.c, la un singur agent economic, venituri de peste 100 milioane de lei provenind din tranzacții cu monede virtuale care au fost omise de la declarare. Astfel au fost stabilite obligații fiscale suplimentare de aproximativ 10 milioane de lei, suma […] The post ANAF: Agent economic prins cu venituri ascunse de peste 100 de milioane de lei din criptomonede appeared first on Puterea.ro .