Guvernul Romaniei va adopta in ședința de azi un proiect de act normativ care modifica și completeaza Hotararea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF). Proiectul are ca scop consolidarea capacitații instituționale a ANAF, reorganizarea activitații acesteia și combaterea mai eficienta a evaziunii fiscale și a fraudei fiscale. Modificari […] The post Antifrauda devine tot mai puternica! Guvernul decide azi ce atribuții noi va avea appeared first on Puterea.ro .